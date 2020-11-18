Кім Кардашьян підкорила шанувальників чуттєвим фото в одному ліфчику

Зірка американських реаліті-шоу, популярна модель і успішна бізнесвумен поділилася новим знімком у відвертому образі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Кім не тільки знімається у всіляких шоу і фотосесіях, але і випускає одяг, білизну та аксесуари власних брендів. Крім того, красуня випускає власні аромати духів. Саме їх Кардашьян і вирішила продемонструвати на новій гламурній фотографії.

На фото Кім позує зі стильним флакончиком в руках. По всій видимості, щоб не відволікати увагу від себе і духів, вона вирішила обійтися для фото мінімумом одягу і залишилася в одному ліфчику. Бежевий бюстгальтер пікантно підкреслив форми красуні, а також її засмагу. Кім схрестив руки на грудях, кокетливо прикриваючи свої вражаючі форми.

Окремими родзинками її образу стали масивні кільця, браслет і сережки, які тільки додали моделі стильного лиску.

Шанувальники Кардашьян прийшли в захват від знімка і залишили під ним понад 600 тисяч лайків за 4 години.

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Крихітний купальник коричневого відтінку складався з трикутних клаптиків тканини, що тримаються на найтонших лямках.

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