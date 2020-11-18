19-річна модель Соня Євдокименко, яка є онукою української співачки Софії Ротару, похвалилася красою в білосніжному вбранні

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

На фотографії Євдокименко позує в білосніжному вбранні, елегантно вмостившись на підлозі. Сама зірка написала, що це» домашня серія " фотографій. Попри те, що особливого коментаря до знімка знаменитість не залишила – її шанувальники буквально «вибухнули» від побаченого.

"Погляд, як у королеви" « "ти настільки красива, королева", "прекрасна«," про що задумалася, Софі? Мій ангел!", "шикарна", " боже, ти неймовірно красива!",- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що внучка Софії Ротару збирається вийти заміж за українського мільйонера.

Юна Софія Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку і вчиться в школі Дизайну, серйозно налаштована на створення сім'ї зі своїм новим коханим, якого вона показала у своєму Instagram зовсім недавно.

Соня не розкривала його імені, проте незабаром стало відомо, що вона зустрічається з українцем Денисом Ждановим, який входить до списку мільйонерів американського Forbes.

Нагадавши, зовнішність нового нареченого-мільйонера 19-річної внучки Софії Ротару збентежила народ: "якийсь старенький".

Як повідомляла Politeka, ефектна внучка Софії Ротару задерла ноги вище голови, приспустивши одяг, батьки в захваті.

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