Володимир Зеленський, який все ще перебуває на самоізоляції в клініці "Феофанія" через китайський вірус, розповів про зміни у своєму самопочутті
Президент України записав нове відеозвернення, в якому розповів про те, як протікає його хвороба. Зокрема, Зеленський розповів, що його самопочуття змінилося.
"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати...з кожним днем я відчуваю себе все краще і краще. Запахи сьогодні повернулися, сили повертаються, температура знижується, а бажання повернутися до живої роботи піднімається", - розповів президент.
Він висловив надію на те, що наступне своє звернення він зможе записувати вже не з лікарні.
Повністю роздягнена Дженніфер Лопес полонила своїми вологими вигинами: "Візьми всі мої гроші..."
"Наречена" Харламова без сорому виставила свою гордість і змусила червоніти: "Як вони стали такі великі?»
Тарзан, що втік від Наташі Корольової, забрався верхи на мужика, мережа кипить: "Не ганьби її"
Україна приголомшена кончиною скандальної зірки Х-Фактор: "Повірити не можу, що ти пішов так рано"
Президент також розповів, що разом з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем продовжує обговорювати питання фінансування боротьби з китайським вірусом, допомоги від МВФ і підтримки українського бізнесу.
Нагадаємо, що президента України Володимира Зеленського і главу ОПУ Андрія Єрмака розмістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія", звідки вони можуть вести роботу і спілкуватися в телефонному режимі з нардепами.
Американські та європейські політики приєдналися до побажань здоров'я президенту України Володимиру Зеленському через його захворювання коронавірусу.
Нагадаємо, стан Зеленського різко змінився, Мендель розкрила деталі: що відомо.
Як повідомляла Politeka, Зеленського закликали звільнити палату для тяжкохворих: "Пацієнти вже лежать в коридорах".
Також Politeka писала, що Зеленського закликали лікуватися, як більшість українців: "Давай у звичайну лікарню".