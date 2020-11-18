Володимир Зеленський, який все ще перебуває на самоізоляції в клініці "Феофанія" через китайський вірус, розповів про зміни у своєму самопочутті

Президент України записав нове відеозвернення, в якому розповів про те, як протікає його хвороба. Зокрема, Зеленський розповів, що його самопочуття змінилося.

"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати...з кожним днем я відчуваю себе все краще і краще. Запахи сьогодні повернулися, сили повертаються, температура знижується, а бажання повернутися до живої роботи піднімається", - розповів президент.

Він висловив надію на те, що наступне своє звернення він зможе записувати вже не з лікарні.

Президент також розповів, що разом з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем продовжує обговорювати питання фінансування боротьби з китайським вірусом, допомоги від МВФ і підтримки українського бізнесу.

Нагадаємо, що президента України Володимира Зеленського і главу ОПУ Андрія Єрмака розмістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія", звідки вони можуть вести роботу і спілкуватися в телефонному режимі з нардепами.

Американські та європейські політики приєдналися до побажань здоров'я президенту України Володимиру Зеленському через його захворювання коронавірусу.

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