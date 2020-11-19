Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес в чорній сукні з непристойним вирізом показала бюст

Кілька годин тому артистка вирішила убити мережу новими кадрами з фотосесії. Справа в тому, що Лопес стала обличчям одного з випусків журналу WSJ. Спеціально для зйомок зірка приміряла пікантне вбрання, що не приховує тіло і навіть подражнила виглядом в Instagram.

Так, зірка показала результат зйомки для листопадового випуску глянцю WSJ у себе на сторінці. Для фотографа Грея Сорренті знаменитість вибрала дуже облягаючу сукню від знаменитого бренду Mônot з незвичайним вирізом під грудьми і сміливим вирізом практично до сідниць на спині.

Наряд зміг підкреслити похитане тіло Лопес, яка до того ж не стала надягати бюстгальтер. Артистка вирішила зібрати також свої локони в стриману зачіску і встигла похвалитися ніжним макіяжем з акцентом на очі.

Ось що пишуть фанати в мережі:

"Романтика на мільйон🖤; мені здається, що вона взагалі ніколи не старіє. Іноді ...))); ТАК це її самий шикарний вид😳😳😳; спасибі за вашу любов😍😍; Яка королева, я так сильно тебе люблю j; Боже, ти така ідеальна😭💛; неможливо не закохатися😍😍; Люблю тебе😍😍; Ви безмежні ❤️; Ти така чудова дитинко😭 Ікона 2020 року !! Go JLO❤️ти заслуговуєш на все і навіть більше💛"»

Ми писали, що Лопес також вважається однією з найкрасивіших жінок у світі згідно з різними рейтингами. Її секретами краси цікавляться мільйони, а сама Лопес підкреслює, що секрет простий: спорт і здоровий спосіб життя. У той же час Дженніфер не відмовляє собі в улюбленому хобі – вона затята прихильниця танців.

Зокрема, Лопес обожнює сальсу. Батьки Джей-Ло-пуерторіканці, але народилася вона в Америці. У дитинстві їй подобалися різні стилі музики, особливо такі як сальса, меренге і бачата, а також поп, хіп-хоп і R & B.

Її переваги збереглися і донині. Яскраві фото з занять, а також підготовок до концертів продовжують з'являтися на фан-акаунтах в мережі. Струнка виконавиця вкладає душу в виступ, тому багато хто не може встояти перед її чарівністю.

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