Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала ніжний образ на новому чорно-білому фото
Популярна артистка радує шанувальників новими фото досить часто. При цьому її образи обговорюють мільйони шанувальників, які слідують за нею і бажають дізнатися секрети краси Лопес. Дженніфер в свою чергу не приховує, що задоволена результатом, якого домагалася.
У 51 рік вона виглядає помітно молодше свого віку і танцює не гірше молодих професійних танцівниць. Ефектна шатенка в цей раз показала себе в природному вигляді і без зайвих прикрас. На чорно-білому фото вона позувала в одній білій майці без рукавів.
Примітно те, що також Лопес засвітила груди, адже не одягла ліфчик. Невелика пікантність привернула увагу відразу ж до себе.
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Ось що пишуть в мережі:
"Я закоханий і підкорений; омдд, вона просто нереальна жінка з почуттям стилю; богині не можуть бути поганими 😍; це фото😍 😍 😍; Лінда, куди стільки спокуси? ; Ах, це тіло 🤤; Hermosa💖 🔥; чудово без зусиль🔥 🤩; сильна жінка♥️; досить, зупиніть цю спокусу; ти така красива; меншого від неї і не чекали; я думаю у неї особливий талант, прекрасна🔥».
Ми раніше писали, що артистка жодного дня не може прожити без тренувань. Навіть у свій день народження зірка може піти в спортзал, щоб займатися і не втрачати форму. За словами Лопес, вона буває дуже лінива, але коли розуміє, що зусилля варті її енергії, вона починає все спочатку.
51-річна знаменитість не соромиться влаштовувати на сцені справжню пожежу, адже вона займається латинськими танцями з підліткового віку і також не уявляє себе без них. Найбільше Лопес подобається інтригувати витівками прямо на сцені під час виконання нових пісень.
Зірка приміряє практично прозорі костюми і пускається в танок, не шкодуючи ніяких сил, щоб викластися на повну. Один виступ зірки може обійтися в кілька сотень тисяч, тому Лопес не лінується навіть під час епізодичних появ на заходах. Як видно в ролику, Лопес воліє як і раніше відкриті танці і» веде» партнера " сама, професійно виконуючи партію. В одних блискітках з прозорою сіточкою зірка виглядала чудово.
Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"