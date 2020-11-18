Голлівудська актриса Анджеліна Джолі показала сміливий образ в одному лише чорному боді

Не так давно на найбільшому фан-акаунті популярної артистки з'явився жаркий кадр. Актриса вирішила блиснути підтягнутою фігурою в одному чорному боді без рукавів. Завдяки тонкій тканині, що обтягнула фігуру, Джолі вдалося в черговий раз спокусити шанувальників ідеальним і простим образом.

Як відомо, актриса не носить химерні вбрання, не любить принти і блискітки. В її гардеробі можна зустріти тільки елегантні сукні, брючні костюми і акуратні спідниці довжини міді. При цьому зірка не влаштовує відвертих фотосесій і не особливо любить вуличний стиль.

Фото, на якому вона була в одному боді, справило яскраве враження саме тому, що актриса рідко показує себе в таких образах.

Ось як реагували фанати:

"Маміта 👌; смачна🤪; Мені подобається цей тип фото місіс Анджеліна Джолі. ❤ ️ ; Ти дуже мила. Я любив тебе багато років; одна з найкрасивіших жінок у світі напевно; ідеальна жінка😍; така сексуальна Енджі; я знаю, де була моя голова, коли пішов режисер🤣 🤣 🤣; моя улюблена щира пристрасна картина. Сподіваюся, мене не заблокують за правдивість і чесність; Моя королева😍 😍; небезпечно🔥; Краща актриса! Дай бог здоров'я тобі, Анджеліна!; Уау .... прикрасити тебе, дійсно трепет відчуває моє серце".

Як відомо, не так давно Джолі взяла участь у зйомках нового фільму, який повинен вийти в прокат через пару днів. Так, прем'єра кінокартини "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес", знятого за мотивами творів письменників Льюїса Керролла і Баррі Джеймса, запланована на 13 листопада.

З цього приводу на фан-акаунтах знаменитості почали з'являтися вирізки з трейлера майбутнього фільму. Так, Анджеліна Джолі отримала саме роль матері головних героїв картини, заради якої їй довелося перетворитися і в черговий раз довести майстерність акторської гри.

У фільмі роль матері головних героїв Аліси і Пітера була вельми незвичайною, заради неї Джолі навіть ризикнула змінити образ і перетворилася на блондинку з пишною зачіскою.

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