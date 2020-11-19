Курс валют в Україні 19 листопада розведе євро і долар в різні боки, гривню чекає підступна атака
Як повідомляє Politeka, таким є прогноз економістів з національного регулятора.
Наприклад, стодоларовий "вічнозелений" підскочить на міжбанку на 2,33 пункту. До середини вчорашнього дня валюта подорожчала на 1,63 гривні.
А ось євро навпаки, раптово здасть позиції. Економісти говорять про втрату 3,56 пункту.
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Курс валют в Україні 19 листопада:
100 доларів – 2813 грн;
100 євро - 3336,08 грн.
Абсолютно несподіваною для гривні виявиться удар від російського рубля, який підскочить до 3,6781 грн за десять банкнот.
Як повідомлялося до цього, частина економістів прогнозує для долара похмуре майбутнє вже в недалекому майбутньому. Вони припускають, що причиною можуть стати майбутні перестановки в правлячій верхівці США, а також ситуацію з пандемією. Остання може забити останній цвях у кришку труни привабливості"вічнозеленого".
Наприклад, інвестор Роберт Кійосакі стверджує, що вкладати зараз найкраще в дорогоцінні метали й криптовалюта. Інші ж експерти розповідають, що Долар може втратити навіть позицію резервної валюти, не кажучи про інвестиції.
Нагадаємо, що долар впаде, знайдена заміна популярній валюті: "Пандемія стимулювала попит на...".
Як Politeka писала, що долар несподівано зачаївся, НБУ заінтригував новим курсом валют: чого чекати від гривні.
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