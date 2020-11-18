Відома українська співачка Анна Сєдокова показала свою 15-річну красуню-дочку

Зірка, яка не так давно зіграла весілля з баскетболістом Янісом Тіммою, показала, як проводить час зі своєю старшою дочкою Аліною. Новим постом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Судячи з посту, Сєдокова і її дочка вибралися в Ермітаж. На знімках вони прогулюються по музею, розглядаючи експонати. При цьому і мама і дочка вибрали для виходу повністю чорні костюми. Також на них можна помітити захисні маски. Аліна доповнила свій образ стильною чорною шапкою і вільними штанами.

"Ермітаж. Я і дочка", - підписала знімки Сєдокова.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Коли не зрозуміло, де мама, де дочка", "Краса то яка! це найкраще ваше фото! Ви тут просто Боги стилю!!", "Такі красиві щасливі а ви з Аліною неймовірні!", "Обидві красуні і розумниці, приємно спостерігати в такому цікавому місці", "Дочка стає красивіше мами, але обидві красуні!",- пишуть фанати зірки.

Відзначимо, що Аліна Белькевич - старша дочка Сєдокової від її першого шлюбу з білоруським футболістом Валентином Белькевичем. Крім неї зірка виховує дочку Моніку і сина Гектора.

Нагадаємо, Анна Сєдокова похвалилася, якою красунею виросла її 15-річна дочка, фото: "Така кішечка".

Як повідомляла Politeka, томна Сєдокова пригорнула розкішним бюстом до чоловіка-красунчика, якого відбила в іншої: "Це шлях особистості".

Також Politeka писала, що грайлива Сєдокова побешкетувала в супермаркеті і звела з розуму хижим образом: "Можна цю пантерку завалити".