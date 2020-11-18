Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе в одних колготках

Знаменитість розігріває публіку своїми сміливими образами, іноді без одягу, передає Politeka.net.

Модель на фото, оприлюдненому в Instagram, посвітила пишними формами в одних колготках. Омович сіла на підлогу, виставивши пружні сідниці без білизни, під одними білими колготками в сіточку.

Красуня вигнулася, підкресливши свою тонку талію щільною резинкою.

Груди Олени були повністю оголеними, тому вона прикрила її рукою. Вона дивилася в камеру, закинувши волосся набік.

"Всі люблять гучі- **ючі, а ми пара дурнів на адіку...(с)", - написала модель.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дивний образ!", "Здається ніби втекла звідкись))) Що встигла одягла)", " Кайфова😻", " красуня ❤️", "так димно, сексуально, гаряче", " ти дуже красива і гаряча ❤️❤️❤️💋💋💋", "шалено красива і сексі ❤🤍❤❤❤", " красива досконалість😍 👌 🏻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала у вузенькому топі. Красуня демонструвала своє тіло по зону декольте, хвалячись ідеальним животиком. Але увагу привертає більше пишні груди красуні, які прямо випирають з топа.

"Сфотографувала ранковий прес, поки не нажерла вечірнє пузо", - написала Омович.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в білому топі та рожевих трусиках. Красуня була в спальні і демонструвала ідеальну фігуру. Модель ледве вмістила пишний бюст в наряд, який так і випирав і кадрі.

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