Американська модель Ебігейл Рэтчфорд похвалилася незвично-пишними формами в мереживах

Пишнотіла модель з довгими темними локонами вміє звернути на себе увагу фанатів. Завдяки любові до фотосесій для реклами білизни, дівчина стала популярна в Instagram дуже швидко. Так як Ебігейл не скромничає на зйомках, вона спокійно відчуває себе перед об'єктивом не приховує, що їй подобається увага.

Так, на більшості фото модель позує в одних лише мереживах або міні-бікіні, зроблених зі смужок замість нормальної тканини. На одному з таких Селфі в сміливому образі Ебі продемонструвала незвично пишний бюст в бордових мереживах. Тонкий ліфчик приховав досить мало, тому знаменитість отримала кілька сотень захоплених компліментів.

"Раніше проведені дні на карантині так дратували. Я навіть збивалася з рахунку, скільки їх було. А тепер звикла, кожен день як суцільна п'ятниця😎», - пише модель під фото.

Ось як відповідають шанувальники:

"Осінній поцілунок, сік рубінової вишні 🍷; влітку я писав І адже щось же вийшло; ❤ ❤ ️ принци не встоять перед королевою; белліссіма😍 😍 😍; як ти сьогодні, дорога? 🎎 ; Мій чудовий Ангел !!!; Привіт, дорога, я хочу твоїх приємних жартів; Вау красиві очі; Очі без дна🔥 🔥 🔥; ти можеш бути моєю дівчиною?; Красива дівчина‼ ️😍».

Ми також писали, що Ебі не скромничає з вибором нарядів і не приховує гідності свого тіла. Дівчина може похвалитися засмаглими формами без найменшого сорому, проте не роздягається на камеру, завжди залишаючись в білизні, яку представляє.

В її профілі досить багато самих різних кадрів, але найпопулярнішими залишаються непрофесійні фото, зокрема, Селфі Ретчфорд. На одному з таких кадрів вона показала бюст у всій красі, повернувшись до об'єктиву і вип'ятивши той вперед в модному синій білизні з тонкими лямками-стрічками.

"Боже, найпрекрасніша дівчина, яку я коли-небудь бачив, я люблю тебе; Королева. Блін ти така красива і гаряча; смакота 😋; Гей, я так рано, Привіт; таке красиве тіло, як завжди, гаряча небезпека😍 🤫; вона потребує тільки в поклонінні».

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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