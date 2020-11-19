Є зірки, яким доводилося дуже нелегко в шкільні роки
Познайоммось зі знаменитостями, яким довелося важко під час навчання, адже їх не любили однолітки, передає Politeka.net.
Співачка Віра Брежнєва зараз вважається однією з найкрасивіших вітчизняних зірок, проте так було не завжди. У шкільні роки майбутня зірка з бідної сім'ї носила окуляри, коротку стрижку і старий одяг.
Ровесники відверто сміялися над Вірою через зовнішність. Але через роки зірка змогла побороти в собі комплекси.
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Актриса Анджеліна Джолі, яка стала кумиром мільйонів, в шкільні роки була справжнім ізгоєм. Майбутня зірка завжди носила чорний одяг, робила "траурний" макіяж, малювала труни, хрести та інші похмурі картини.
Не тільки учні, а й вчителі не розуміли Джолі. В результаті артистку перевели в корекційний клас і змусили займатися з психотерапевтом.
Крім того, однолітки сміялися над худорбою і занадто великі губи Енджі.
Співачка Ані Лорак шість класів навчалася в інтернаті, і в звичайній школі почалися труднощі. Тут з Ані вчилися діти із забезпечених сімей, які називали майбутню співачку "замарашкою" і запитували, чи дивилася вона на себе в дзеркало.
Дівчинка часто тікала в туалет, щоб проплакатися. На щастя, талант артистки допоміг їй пробитися на сцену і досі залишатися улюбленицею публіки.
Майбутній всесвітньо відомій моделі Ірині Шейк в школі теж доводилося нелегко. Дівчинка росла лівшею, але вчителі намагалися перевчити її.
Хлопчики відверто знущалися над Ірою через зовнішність, називаючи "палицею" через високий зріст, худорлявість і "чунгою-чангою" через смагляву шкіру.
Відома пишнотіла телеведуча Анфіса Чехова в дитинстві терпіла глузування. У 16 років майбутня телезірка важила 72 кг, через що однолітки прозвали її «мадам Грицацуєвою».
Чехова зізналася, що через ненависть до свого тіла впала в затяжну депресію. Їй знадобилося чимало років для того, щоб навчитися приймати себе такою, яка вона є.
Нагадаємо, що Віра Брежнєва відверто розповіла про велике лихо у своєму житті:»іноді дуже хочеться...".
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