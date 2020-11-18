Українці масово скаржаться на огидний сервіс доставки Glovo

Негативні відгуки з'являються на тематичному порталі OtzyvUa.

За словами чоловіка, він ніколи не користувався сервісом Glovo, але йому прийшло повідомлення від банку, що були списані особисті гроші нібито за використання програми.

"Швидко блокую карту чомусь гроші повертаються, потім відбувається зняття іншої суми, приходить про це повідомлення. Ще дві спроби зняти гроші, але карта заблокована... Дзвоню в службу безпеки банку вони кажуть, що сума при спробах зняття весь час змінювалася", - розповідає він.

Чоловік дивується, на яких підставах списуються гроші з рахунку, якщо він ніколи не користувався сервісом Glovo.

"Це як можливо? Всі спроби зняти гроші проходять від глово... Поясніть яким чином при наявності карти постійно у власника таке можливо, за умови, що додаток ніколи не ставив...",- резюмував він у відгуку.

"Може бути, хтось дізнався всю інформацію про ваш платіжний засіб, прикріпив його до свого аккаунту в Glovo і намагався ним скористатися для оплати замовлень?",- припустив інший користувач в коментарях.

Інша клієнтка поскаржилася, що сервіс Glovo у неї двічі зняв гроші за замовлення і звинуватила їх у крадіжці особистих коштів.

"З моєї картки зняли гроші два рази за одне замовлення. Годували обіцянками що гроші повернуть протягом 10 робочих днів. Минуло більше місяця, а грошей як і очікувалося немає. Ніколи більше не буду користуватися і звичайно буду рекомендувати знайомим не мати справу з цими кидалами", - підкреслила вона у своєму негативному відгуку.

До слова, "Будемо оформляти позови до суду": сервіс "Glovo" звинуватили у величезних боргах і брехні

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