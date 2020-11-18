Відкладати гроші собі на безбідну старість за новою системою від Кабміну зможе не кожен українець

Так, уряд збирається запропонувати Верховній Раді впровадити професійну накопичувальну пенсію. Відповідний проєкт закону прийнято в середу, 18 листопада, на засіданні Кабміну.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Так люди отримають власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію. Йдеться про тисячі гривень, які людина зможе отримати в якості доплати до своєї пенсії", - повідомив Шмигаль.

Обсяг коштів для такої накопичувальної системи складе 2-3 млрд грн на рік.

Нагадаємо, в НБУ розповіли, в яких випадках українські пенсіонери можуть позбутися всіх грошей на своїх банківських картках. Мова про арешт рахунків.

Так, втратити все до копійки можна, при наявності боргів за кредити, непогашених штрафів або невиплачених аліментів.

"Фінансова установа має право звернутися до державного або приватного виконавця та суду. А вони можуть заарештувати кошти, наявні на ваших рахунках. Документ, що підтверджує законність арешту коштів - постанова виконавця про арешт коштів боржника", - роз'яснили в НБУ.

Якщо пенсія надходить на спеціальний пенсійний рахунок, то заарештувати і забрати в рахунок боргу можуть тільки від 20 до 50% виплати.

Раніше ми повідомляли, Укрпошта змінила процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій.

Відтепер листоноші, якщо сума виплат становить від 5 тисяч до 30 тисяч гривень будуть лише звіряти ідентифікаційні дані українця з тими даними, які вказані у виплатних документах або бланках поштових переказів.

Після того, як звірка буде проведена, представник поштового оператора і клієнт ставлять свої підписи в виплатних документах.

Завдяки даному рішенню буде забезпечена безперебійна виплата пенсій та іншої грошової допомоги, якщо відділення Укрпошти не автоматизовані.

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