Зірка показала, як над нею працює візажист

Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, розстебнула блузу заради спекотного кадру

Зірка з шикарною зовнішністю, може дозволити собі найвідвертіші кадри, передає Politeka.net. Модель завжди доводить, що виглядає фантастично.

Так, Олівія позувала в жовтій сорочці, яку кокетливо розчахнула. Під одягом не виявилося білизни, що було видно неозброєним поглядом. При цьому у декольте можна було помітити довгий золотий ланцюжок, який також спокусливо підкреслював груди.

Зірка розпустила волосся. Її риси обличчя були підкреслені красивим макіяжем. На повіках Калпо були довгі чорні стрілки, а візажист тим часом наносив олівець на губи, коли модель їх відкрила.

За 16 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу приємних повідомлень моделі і візажисту, адже макіяж вийшов ідеальним.

"Ти така гарна", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала на м'якому сірому дивані поруч зі своїм чотирилапим улюбленцем.

Зірка одягла топік, який нагадував скоріше білизну. Бретельки натягнулися на плечах, утримуючи під трикутниками тканини бюст на місці.

Зверху зірка одягла чорну кофту, приспустивши з одного плеча.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо позувала в білосніжному купальнику, який ефектно підкреслює її і без того розкішне тіло. При цьому образ знаменитість вирішила доповнити практично невидимим макіяжем і білосніжною пов'язкою на голові.

"Режим відпустки", - коротко йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вразила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «неперевершена».