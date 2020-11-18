Співачка Віра Брежнєва поки не планує зупинятися з творчістю

Так, екс-учасниця ВІА Гри і дружина Костянтина Меладзе представила новий кліп на пісню "Сестра".

Новою публікацією Віра Брежнєва похвалилася у своєму Особистому Instagram.

Примітно, що співачка вирішила представити новий кліп відразу після того, як Костянтин Меладзе показав оновлений склад ВІА Гри.

"Кліп Сестра. Шукай на Youtube. Реальність або ілюзія", - йдеться в підписі до вирізки з кліпу, на якій можна побачити, як Віра Брежнєва "осідлала" косатку.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і привітали її з прем'єрою чергового кліпу.

"Віра, з прем'єрою! Це вогонь! Кліп бомбезний", " віра, як це красиво!", "Ух, як жарко. Віра, слухаючи пісню" сестра", все думала,який же кліп можна зняти на цю пісню? Багато уявлень було, але такого точно не виникало!", "Рано я викинув Акваріум", " Ти моя любов, як можна бути такою ідеальною", " Віра, ви вмієте створювати красу. Не перестаю вами захоплюватися", " для перегляду забули обмеження поставити 18+)! Там же не сестра,а подружка по..",- написали вони в коментарях.

Відзначимо, що в кліпі досить відвертих сцен.

Раніше ми розповідали, що співачку Віру Брежнєву почали звинувачувати нібито в розвалі "ВІА Гри".

За інформацією ЗМІ, Костянтин Меладзе при підборі нових вокалісток нібито радився зі своєю дружиною, щоб їй всіляко догодити.

Сама ж Віра Брежнєва відреагувала на домисли журналістів і заявила наступне: "всі питання – до продюсера".

Нагадаємо, що Віра Брежнєва відверто розповіла про велике лихо у своєму житті: "іноді дуже хочеться...".

Також Politeka писала, що худа Віра Брежнєва покуражилася, розсунувши ноги перед камерою, Меладзе оцінив:"справжня".