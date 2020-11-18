90-річний хореограф Григорій Чапкіс зізнався в любові до учасниці "Танців з зірками" Надії Мейхер

Як повідомляє Politeka.net, на 12 тижні в рамках чвертьфіналу танцюристам поставити один з номерів разом з суддями шоу. Знаменитий балетмейстер приєднався саме до Надії Мейхер і Кирилу Васюку. Тріо показало на паркеті запальну самбу.

Під час зйомок програми Григорій Чапкіс розповів, що давно нерівно дихає до колишньої солістки групи "ВІА-Гра"

"Така жінка. До Наді у мене були особливі почуття близько 20 років. Я був у неї закоханий, коли вона тільки починала співати", - заявив Чапкіс. А під час ефіру він піднявся з місця і зробив своїй фаворитці сюрприз: "Я давно бачу вас. Хотів порозумітися ще раз в любові - ця книжечка називається "любов і танець", секрет довголіття".

Як виявилося, Надія Мейхер теж небайдужа до метра. "Я відповідаю йому взаємністю", - заявила співачка на камеру.

Користувачі соціальної мережі захопилися талантом Григорія Чапкіса, який він продовжує показувати в свої роки:

"Ми ще жодного разу згадаємо Чапкіса-він дуже добра людина, а це рідкісна якість, особливо в наш час!!! Браво! Маестро!"; "Надя так ніжно поводиться з Чапкісом, так мило))"; "блін у мене самої мурашки, хто б що не говорив, але Чапкіс - це легенда танцю, він бомба. А Надя як підходила до нього, хлопці, це найкраще, що я бачила"; "Григорій Миколайович, Надя, Кирило - знімаю капелюх. Це було шикарно. Надя-стовідсоткове потрапляння в настрій, костюм прекрасний. Григорій Миколайович-просто відвал голови"; "Це кращий танець Мейхер завдяки постановці і Чапкісу"; "Надя молодець, а Чапкіс молодець танцює - клас, і найкращий учитель, поважаю"; "А дідусь непоганий, шкода що Надя підкачала".

Нагадаємо, Мейхер спіткала доля Ольги Фреймут, в скандалі замішаний Чапкіс: "додому, Надія-ганьба"

Як повідомляла Politeka, що загадкова Надія Мейхер приміряла шкіряну сукню і підкорила своїм талантом: «вечір любові...».

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