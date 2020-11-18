Українців, які отримують державні виплати на банківські картки, підстерігає небезпека
Як передає Politeka.net, на сайті Національного банку України дали роз'яснення, в яких випадках можна позбутися всіх грошей: якщо людина має борги за кредити, непогашені штрафи або невиплачені аліменти.
"Фінансова установа має право звернутися до державного або приватного виконавця та суду. А вони можуть заарештувати кошти, наявні на ваших рахунках. Документ, що підтверджує законність арешту коштів - постанова виконавця про арешт коштів боржника", - йдеться в повідомленні НБУ.
Якщо пенсія надходить на спеціальний пенсійний рахунок, то заарештувати і забрати в рахунок боргу можуть тільки від 20 до 50% виплати.
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У разі, якщо банк заарештував пенсійний рахунок, потрібно звернутися до органів виконавчої служби з документами (довідкою з Пенсійного фонду), що підтверджують, що даний рахунок використовується виключно для державних цільових виплат.
У ситуації, коли виконавча служба так і не зняла арешту після звернення, описаного вище, людина має право звернутися зі скаргою до суду.
Нагадаємо, в Україні триває фінансування листопадових пенсій. Так, 17 листопада ПФУ, згідно із затвердженим графіком, направив на пенсійні виплати 1,6 млрд гривень.
Всього забезпечено фінансування пенсій у листопаді на загальну суму 26,7 млрд гривень.
У ПФУ зазначають, що виплати будуть проведені у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.
Раніше ми повідомляли, з 1 грудня з підвищенням прожиткового мінімуму, в Україні перерахують пенсії. Надбавки за трудовий стаж збільшаться з 17,2 до 17,69 грн, мінімальна пенсія - з 1720 до 1760 грн., максимальна - з 17 210 до 17 690 грн.
Нагадаємо, що розрахунок пенсій зміниться: в ПФУ розкрили важливий нюанс, " порівняно з серпнем..."
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