Дочка популярної співачки Ані Лорак швидко подорослішала після розлучення батьків

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" активно обговорюють зовнішній вигляд 9-річної Софії Налчаджіоглу. В одному з фанатських груп з'явилося селфі, яке дівчинка зробила в кімнаті. Вона позувала в мереживній сукні, прикрашеній перлинами, а також в перловому намисто.

Варто відзначити зачіску Софії: в русявому волоссі виділяються кілька висвітлених пасом. Очевидно, що дівчинка вже почала експериментувати із зовнішністю, як і її мама.

Користувачі Мережі не змогли втриматися від коментарів, багато хто і не помітив, як швидко виросла дочка співачки:

"Мила маленька принцеса👸 ❣️"; "чарівна Мадмуазель!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Так дітя росте і це прекрасно! Симпатюшка)"; " Сонечка!!! Яка ти вже зовсім велика, серйозна, красива, суперова, рідна дівчинка!!! Люблю тебе дуже і милуюся тобою!!! Ти найкраща!!! Справжня принцеса!!!"; "Лялечка";" Моя невістка майбутня";" Чарівна донечка))";" хороша девчушечка, миленька, але видно, що вже стає дівчиною"; " Лапочка мамина😘"; " яка вже доросла дівчинка... швидко діти ростуть... красуня!"; "Симпатична, але виросте, губи собі збільшить і буде як всі";" Мурата копія просто";" копія тата)👍";"туркеня прям".

Нагадаємо, що 9-річна дочка Ані Лорак вразила зовнішністю поруч з матір'ю: "зовсім не в неї пішла"

Як Politeka писала, радісну Ані Лорак без макіяжу застукали біля Лазарєва, фото викликало фурор: "знову разом, знову...".

Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак красиво поклала бюст у сукні з декольте:»око не відвести".