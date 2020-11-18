Юний син важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк, Майкл, з віком став дуже схожий на свою зоряну маму

Поки знаменитість бореться з раком, шанувальники сумують за її творчістю і ностальгують за архівними знімками, пише Politeka.net. У соціальній мережі "Instagram" порівняли фото молодої Анастасії Заворотнюк і 20-річного Майкла.

Син зірки зображений крупним планом, з одягу на ньому можна помітити тільки чорний світшот. Поруч на колажі розміщений чорно-білий знімок Анастасії Заворотнюк приблизно в тому ж віці. Майбутня зірка серіалу "Моя прекрасна няня" вбралася в мереживну блузку і солом'яний капелюшок. Помітно, що у матері і сина дуже схожі риси обличчя, особливо форма носа і губ.

"Вражаюча схожість: Анастасія Заворотнюк і її син Майкл в одному віці", - підкреслили автори поста.

Коментатори оцінили зовнішність Майкла і його мами, не поскупившись на думки:

"Йому треба було дівчинкою народитися, чоловічого замало"; "Дуже разюче! Як так ?🤣"; "Я думала це дівчина, а це син🙄"; "вони всі схожі четверо, починаючи з бабусі Насті і дітей"; "Дві Насті"; "Син же, що тут такого?"; "А Майкл взагалі здоровий?"; "Нічого симпатичного... Не в моєму смаку".

Сина Анастасія народила в шлюбі з мільйонером Дмитром Стрюковим влітку 2000 року в США, де сім'я жила на той момент. Хлопчик вирішив не йти по стопах відомої матері і вибрав для себе кар'єру юриста, вступивши в МДІМВ.

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