Які регіони опиняться в епіцентрі

Рятувальники попередили українців про різке погіршення погодних умов

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС - п'ять областей опинилися в епіцентрі.

Так, за даними Укргідрометцентру, починаючи з ночі і вранці 18 листопада в Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях сильна ожеледь, на дорогах ожеледиця, оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

По Києву протягом доби 18 листопада також ожеледь і на дорогах ожеледиця, встановлено І рівень небезпеки, жовтий.

Погіршення умов очікується 18-19 листопада і в східних областях - на дорогах буде ожеледиця.

Зазначається, що можуть бути порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

В цілому, погода в Україні 18 листопада відзначиться заморозками в східних регіонах і потеплінням на Заході.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, зима в Україну прийде завчасно.

Найсильніше мороз вдарить по східних регіонах. У Харківській, Донецькій і Луганській областях вдень очікується від мінус одного до мінус трьох градусів. Вночі температура повітря опуститися до мінус семи.

Ближче до центру буде трохи тепліше. У Дніпропетровській області вдень буде 0 градусів, але вночі також очікуються заморозки.

Така ж погода очікується і на півдні.

Найтепліше 18 листопада буде на Заході. Вдень повітря прогріється до 9-11 градусів, а вночі опуститься лише до 2-5 градусів вище нуля.

У Києві вдень - до 2 градусів зі знаком плюс, а вночі - до мінус трьох.

Багатьох українців цікавить, яка буде погода на Новий Рік. Раніше ми про це повідомляли. Так, в переддень свят буде найхолодніший період. З 18 по 28 грудня очікуються морози - температура повітря буде опускатися на 10-13 градусів нижче нуля. 18-20 грудня та 27-28 грудня можливий снігопад.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в день святого Миколая в Україні буде мороз і сніг.

Але "зимова казка" швидко закінчиться, оскільки до Нового року очікується відлига і збільшення температури до +3 градусів.

31 грудня буде плюсова погода, а напередодні можливі дощі зі снігом.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.