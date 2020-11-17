Популярна фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розбурхала своїм виглядом в костюмі грайливого зайчика

Безстрашна красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото Плакидюк демонструє свій неповторний шарм у відвертому вбранні а-ля «зайчик Playboy». На ній чорний боді з відкритими плечима і прозорими вставками на животі, а також чорні колготи, довгі капронові рукавички з манжетами на руках, чорний метелик на шиї і туфлі на високій шпильці. Головною родзинкою образу стали великі заячі вуха, які доповнили костюм красуні.

Плакидюк сидить на лавці в парку і прикладає руку до прочиненого рота, нібито кличе когось. У підписі до фото вона уточнила, що чекає Дашу Астаф'єву.

"Присіла і кличу Дашу Астаф'єву", - написала Плакидюк.

Співачка, в свою чергу, тут же відгукнулася в коментарях: «Я кличу тебе зайчик», написала вона.

Шанувальники Соні тут же почали коментувати фото.

"Клич! Я біжу", "відразу в голові сплив образ Бріджет Джонс", "а там не холодно?", "Ну і як вас не шипперить", "ой, ви така зайка якщо чесно!!", "Вау, кльово з блондом", "Соня, ви-диво", "такі форми і жіночна фігура", "Зайчик улюблений мій", "сказати що я болдею від Вас-цей нічого не сказати!", - пишуть люди.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" позбулася штанів, залишившись в одних панчохах: "Побачиш і не таке...".

Як повідомляла Politeka, розпусниця Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в сітчастих колготках побешкетувала з батогом.

Також Politeka писала, що розпусна Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в наряді в сітку розставила ноги перед камерою.