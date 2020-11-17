Костянтин Меладзе показав новий склад ВІА Гри в гарячих образах, нарвавшися на змішану реакцію від шанувальників

Не так давно відомий продюсер оголосив про оновлення складу культової жіночої групи. Новими солістками крім Уляни Синецької стали Софія Тарасова і Ксенія Попова. Зараз дівчата готуються до офіційного дебюту, а в мережі час від часу з'являються їх нові фото.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці Меладзе з'явилося фото на якому всі три співачки позують на даху в спокусливих образах. На дівчатах короткі чорні плащі і високі чоботи на шпильці різних кольорів. При цьому, якщо судити по Синецькій, яка залишила свій плащ розкритим, під ним на красунях лише чорні боді.

Варто відзначити, що знімок викликав змішану реакцію у шанувальників. Так, деяким припав до душі новий склад групи, проте багато хто поставився до цієї ідеї з негативом. Люди також скаржаться на те, що образи дівчат стали надто відвертими.

"Вже нічого не цікаво. Одні голі телиці", "ура, чекаємо ефіру! Може вже розкажуть про новий кліп", "колгосп", "дівчатка оголяться?", "Кішечки", "Виглядають провінційно і прісно. За винятком однієї дівчини. На жаль, пішло відчуття багатообіцяючого і інтелектуального сексу, за яке обожнювала групу. Уляна витягує, але одна не витягне", - пишуть люди.

Нагадаємо, Меладзе не зміг приховати почуттів до "темненької" з його нової ВІА Гри, в мережі роблять ставки.

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