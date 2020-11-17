Відомий російський стриптизер і шоумен Сергій Глушко (Тарзан) показав, як проводить час на екзотичному курорті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram невірний чоловік Наташі Корольової зробив репост запису ведучого Арсена Кіпера, який веде шоу НЕ PRO ТАЧКИ.

Як виявилося, Тарзан взяв участь у новому випуску проекту. Суть шоу в тому, що зірки ганяють на крутих машинах на безпечних трасах.

"Величезне спасибі мега позитивній людині і моєму гостю Сергію Глушку (він же Тарзан) за відмінний настрій і класну серію шоу", - підписав серію фото Кіпер.

Тарзан ж репостнув тільки один знімок, де він осідлав молодого хлопця, забравшись до нього на спину. У коментарях відразу ж знайшлося кілька хейтерів і шанувальників, які вирішили обговорити нову витівку Тарзана.

"Красафффци обидва два", "тобі на мужиках кататися. Взагалі не пара Наташі. Дуже шкода її, на кого проміняла. Залишся там, де ти зараз і не ганьби її. Після Миколаєва вона пошкодувала багато про що", "Мега позитив, супер фото. Ось так і треба жити", "несимпатичний після зради...від чого стільки веселощів, дубина?", "Перші сорок років дитинства-складні для хлопчиків", - пишуть люди.

До речі, нещодавно Тарзан втік від скандалів і Наташі Корольової в Африку, де він відпочивав і набирався сил.

Нагадаємо, що Тарзан показав, до кого втік від Наташі Корольової, несподіване фото: "Ти на батьківщині тепер!".

Як Politeka писала, оголений Тарзан не на жарт розгулявся далеко від Наташі Корольової: "я одна фотку збільшувала?".

Також Politeka повідомляла, що щасливий Тарзан похвалився розвагами в джунглях без Наташі Корольової:"у своїй стихії".