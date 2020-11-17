Популярна українська співачка Анна Седокова, яка зараз живе в Москві, здивувала шанувальників несподіваним зізнанням про куплену квартиру

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю Василю Конову на його YouTube-каналі артистка розповіла, що люди, які багато заробляють, і витрачають значно більше, ніж люди з меншим достатком.

Анна заявила, що тільки на іпотеку у неї йде близько 430 тисяч рублів. Коли ведучий уточнив, про яку іпотеку йде мова, Седокова зізналася, що купила квартиру в центрі Москви за 58 мільйонів рублів. Площа квартири 200 квадратних метрів.

Співачка дуже пишається придбанням квартири. Вона зізналася, що мама завжди їй дорікала в тому, що вона нічого не доводить до кінця, і що у неї нічого свого немає.

Зараз, за словами Анни, вони з сім'єю живуть на орендованій квартирі, а в купленій роблять ремонт. Седокова пояснила ведучому,що її витрати на місяць становлять близько 1-1,5 мільйона рублів. Співачка розповіла, що підраховує витрати і намагається скорочувати їх, оскільки зараз важкий час.

Раніше ми писали, що Анна Седокова з'явилася на червоній доріжці в неймовірно красивій червоній сукні в пол. Поруч з нею, в строгому діловому костюмі був її чоловік - Яніс Тімма.

Нагадаємо, що грайлива Седокова побешкетувала в супермаркеті і звела з розуму хижим образом: "можна цю пантерку завалити".

Як Politeka писала, Анна Седокова похвалилася, якою красунею виросла її 15-річна дочка, фото: "Така кішечка".

Також Politeka повідомляла, що фігуриста Седокова виставила всі свої достоїнства в чорній білизні: навіть 18-річні позаздрять.