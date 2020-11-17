Знаменита модель і актриса Памела Андерсон показала себе у відвертому образі з несподіваним кольором волосся

Зірка 90-х продовжує сумувати за колишньою славою і регулярно публікує в своєму Instagram архівні фото часів своєї молодості. Як передає Politeka.net, цього разу Андерсон вирішила показати один зі своїх незвичайних образів.

На фото красуня піднялася на барну стійку і встала на карачки. При цьому замість традиційного блонда на її голові красується яскраво-червоний перуку. Модель одягнена в спокусливий чорний боді і панчохи. Особливої зухвалості і виразності її образу надає макіяж смокі айс.

Андерсон спокусливо вигинає спинку, демонструючи на фото свою ідеальну фігуру.

"Давайте читати, і давайте танцювати - дві розваги, які не приносять ніякої шкоди світу", - процитувала модель відомі слова Вольтера в підписі до свого фото.

Шанувальники зірки поставили її знімку більше 10 тисяч лайків всього за дві години.

Раніше ми писали, що Андерсон позувала в топіку, бретельку якого можна помітити в куточку. Вона зробила собі красиву, але злегка безладну укладку, дозволивши локонам вільно звисати на лоб.

Образ довершив яскравий макіяж, його родзинкою стали густі тіні чорні тіні в куточках очей.

Нагадаємо, Памела Андерсон в одній ночнушке виглянула у вікно, убивши наповал соковитими формами: "позбавляє спокою!».

Як повідомляла Politeka, 53-річна Памела Андерсон розбурхала томною позою і показала, чим підкорює чоловіків.

Також Politeka писала, що 53-річна Памела Андерсон вразила пружними формами, застигнувши в пікантній позі.