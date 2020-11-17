Відома російська телеведуча Анфіса Чехова показала пишні форми в купальнику на тлі мальовничого заходу

Не так давно зірка вирішила втекти від осінньої вогкості і прохолоди на сонячні Мальдіви і відпочити там від повсякденної суєти. Зараз Чехова вже повернулася в Москву, проте продовжує ділитися фото з відпочинку в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Повернувшись до Москви я виразніше зрозуміла, як хочу я бути там, де можна ходити босоніж, прокидатися від сонячних променів з видом на океан, накидати туніку на купальник і так ходити весь день. Там все в голові прояснюється, і ти усвідомлюєш, що тобі дійсно важливо, а що не варто навіть помаху твоїх вій!",- поділилася Чехова роздумами у своєму новому пості.

Вона також опублікувала знімки з курорту, на яких позує на краю басейну в чорному купальнику і яскраво-червоному напівпрозорому пляжному платті, яке залишає відкритими її груди і ноги. На задньому тлі видніється море і західне небо.

Шанувальники ведучої не залишилися байдужими після таких кадрів.

"Яка ви красива не тільки зовні, але і душею! Це так відчуваєш, читаючи ваші пости", "перша думка була, коли побачив фотографію: "пані Чехова, пошкодуйте вже нас чоловіків, ми так ранимі")", "шикарна жінка", "очманіти красуня!", "Бомбічна", - пишуть люди.

Нагадаємо, пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем: "Краса і блаженство".

Як повідомляла Politeka, фігуриста Анфіса Чехова побалувала чоловіків, вийшовши на вулицю в одній білизні.

Також Politeka писала, що невгамовна Чехова в тісному купальнику з ранку пригорнула до келиха: "Привіт, діабет".