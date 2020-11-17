Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк несподівано показала себе у весільній сукні

24-річна Анна Заворотнюк вже встигла спробувати себе в якості актриси, ведучої, а також бізнес-леді з власною маркою одягу. Крім того, дівчина постійно привертає увагу своїми стильними знімками в Instagram.

Цього разу Заворотнюк показала знімки в зовсім несподіваному образі, повідомляє Politeka.net. Так, в розділі сторіз вона поділилася фото і відео, на яких позує в білій сукні, підозріло схожій на весільну.

Наряд з ніжним корсетом, пишною спідницею і рукавами-ліхтариками ідеально підійшов красуні по фігурі, а глибокий розріз на спідниці додав її образу родзинку.

"Як вам?",- поцікавилася Заворотнюк у своїх передплатників.

Варто відзначити, що крім цього образу вона приміряла для фотосесії ще й повітряне рожеве плаття, а також біле коктейльне плаття з короткою спідницею і декором у вигляді пір'я.

Судячи з усього, ці наряди Заворотнюк одягала виключно для фотосесії, тому про весілля найближчим часом говорити не доводиться.

Раніше ми писали, що Анна розповіла, що в школі їй не подобалося її ім'я.

"Я наприклад, в шкільні часи дуже хотіла інше ім'я, тому що дівчаток мого покоління дуже часто називали Анна. І в одній зі шкіл, нас в класі було п'ять Ань! І це мене дуже дратувало. Але тепер же мені дуже подобається моє ім'я і я не уявляю себе з іншим", - розповіла вона.

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