Українцям назвали умови, за яких вони можуть не платити за опалення повну вартість

Про це пише Обозреватель.

Цієї зими мільйони українців можуть залишитися без газу через відсутність лічильників, деякі споживачі можуть не платити за опалення повну вартість.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, українці можуть не платити всю вартість за опалення, якщо температура в опалювальному приміщенні становить нижче 20 градусів (18 градусів для кутових кімнат).

За кожен градус нижче норми сума в платіжках повинна зменшуватися на 5%. Тобто, якщо замість +20 в кімнаті стабільно +16 , то вартість опалення повинна бути на 20% менше.

Але для фіксація такого порушення потрібно офіційно звертатися до постачальника з вимогою під протокол вимірювати температуру і встановити причину.

Подібні нормативи на сьогоднішній день діють і для гарячого водопостачання. Температура повинна бути від 50 до 75 градусів. Якщо температура від 45 до 49 градусів, то тариф автоматично знижується на 10%, а якщо від 40 до 44 – на 30%. Якщо немає і +40, то платити можна за тарифом для холодного водопостачання.

Що стосується зниження тарифів, то воно можливе, коли комунальна послуга не відповідала заявленим якостям.

До цього повідомлялося, що чиновники з уряду хочуть вже в найближчому майбутньому залишити близько трьох мільйонів людей без можливості користуватися газом.

Як розповіла голова енергетичних та житлових програм "Опора" Тетяна Бойко, з першого січня така загроза стане реальністю. Під ударом можуть опинитися українці, які не встановили вдома лічильник.

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