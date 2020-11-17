Українцям автоматично перепризначать пенсії та інші допомоги під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, одержувачам зовсім нічого не потрібно робити для продовження діючих виплат, які їм покладаються за законом. Як поінформувала прес-служба Мінсоцполітики, такі заходи передбачені законом Верховної Ради Про протидію поширенню китайського вірусу, передає "Громадське".

Завдяки нововведенням українцям поки не потрібно повторно проходити спецкомісій (МСЕК і ВКК) для підтвердження інвалідності. Крім того, пенсіонерам не потрібно подавати заяву, щоб держава продовжувала виплачувати гроші. Поки в країні карантин, фахівці самі перевірять інформацію, а виплати будуть автоматично перепризначені без участі одержувачів. Правда, після зняття обмежень їх чекає перевірка.

"Після закінчення терміну дії карантину або обмежень орган соцзахисту або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої заяви", — пояснили в профільному міністерстві.

Раніше Кабмін значно спростив процедуру призначення пенсій, впровадивши політику "єдиного звернення". Тепер достатньо подати одну заяву в Пенсійний фонд або Соцслужбу, а співробітники відділень самі зберуть необхідні документи і передадуть в банк, де громадянину зобов'язані відкрити особистий рахунок - туди і будуть переводити гроші. Правда, якщо рахунком не користуватися більше року, чиновники зажадають, щоб пенсіонер приніс документи для посвідчення особи.

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