Повернення на сцену оновленої ВІА Гри наробило багато шуму

Новими солістками гурту стали 24-річна Уляна Синецька, 24-річна Ксенія Попова та 19-річна Софія Тарасова.

Відзначимо, з огляду на те, що брати Меладзе одружені на екс-учасницях групи, Валерій – на Аліні Джанабаєвій, а Костянтин – на Вірі Брежнєвій, в мережі розгорілися жартівливі дискусії про те, чи одружуються брати знову.

"Робимо ставки - одружаться брати по третьому разу", "дітей скоро будуть сватати за них)) хоча син ніби тільки у Валерія?", "З такими дівчатами має бути важко тримати себе в руках🙈", "моя ставка, що одружуються по-третьому разу. Не знаю чому але я так думаю...Бог любить трійцю...", "Віра пильнує! Відстрілює при підозрах", "на їхніх мамах, може?", "тепер вже удочерять, мабуть», «це один з пунктів коли дівчата підписують контракт 😄 а вони потім вибирають яка кому», «Ну йому явно подобається темненька", "Чорненька схоже кова муза Кості. Щось нове, Приспів дали тільки їй", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, 19-річна Україночка з нової ВІА Гри в міні показала, чим підкорила Меладзе.

Як повідомляла Politeka, Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі:"сподіваюся, Костянтин дав ляща цієї кучерявої".

Також Politeka писала, що задоволений Меладзе зізнався про свою " внучку "в новій ВІА Грі:"навчити співати можна кого завгодно".