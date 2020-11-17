Українцям, які не платять за газ, вже готують жорсткі заходи щодо стягнення грошей

Варто відзначити, що борги вже накопичилися рекордні.

Так, за даними Асоціації постачальників енергоресурсів, до якої входять, у тому числі 30 постачальників газу, за спожите у вересні 2020 блакитне паливо розрахувалося трохи більше 40% домогосподарств. Знизився також рівень розрахунків за житлово-комунальні послуги в цілому на 15% - у серпні і на 6,5% - у вересні.

Експерт Асоціації вказує, що традиційно в Україні з вересня по лютий рівень розрахунків за житлово-комунальні послуги різко знижується, а в листопаді за статистикою є найгіршим місяцем за рівнем оплати населенням ЖКП.

Більш того, експерти впевнені, що українці стали менше платити і через те, що на період карантину заборонено відключати газ боржникам.

У той же час це не означає, що за блакитне паливо можна не платити зовсім. В Україні вже почали готувати інструменти, як стягнути гроші з неплатників.

Своїх абонентів вже попередив "Івано-Франківськгаз Збут". У компанії вже готують документи для стягнення боргів у судовому порядку.

Щоб уникнути можливих негативних наслідків боржникам радять укласти договори реструктуризації боргів.

Зазначимо, майже 60% домогосподарств Вінницької області не розрахувалися за спожитий газ у жовтні.

За перший місяць опалювального сезону клієнти ТОВ" Вінницягаз Збут " майже на 57 млн грн збільшили неплатежі за газ.

Так, за спожите в жовтні 2020 року блакитне паливо розрахувалося тільки 41% домогосподарств.

Станом на 1 листопада 2020 року, борг побутових споживачів Вінницької області склав 578 млн грн, що на 12% більше, ніж на 1 жовтня поточного року. Всього за газ не розрахувалися 150 тис.споживачів блакитного палива області. Найбільша заборгованість у жителів м. Вінниця - це 40% від загальної суми боргу.

На Закарпатті за спожитий у вересні газ, у жовтні розрахувалися лише 45% споживачів.

Нагадаємо, з неділі, 1 листопада, в Україні подорожчав газ для населення. Більшість компаній вже оголосили нові ціни. У різних регіонах вони варіюються від 6 до майже 9 гривень за куб. У державному "Нафтогазі", наприклад, тариф зріс на 35%. І це подорожчання, попереджають експерти, може бути не останнім.

Нагадаємо про нове підвищення тарифів на газ, що зміниться для українців з 1 січня: "50% вартості..."

Як повідомляла Politeka, норми газу несподівано уріжуть, кого змусять мерзнути вже з січня: "побутові споживачі..."

Також Politeka писала, кому з українців відрубають подачу блакитного палива, фатальна дата :" для економії газу і грошей".