Зірка серіалу "Свати", відома українська актриса Анна Кошмал розкрила себе з більш дорослого боку в чуттєвій фотосесії

Анна полюбилася багатьом українцям в ролі внучки головних героїв в серіалі "Свати". Однак, з моменту виходу останнього сезону серіалу пройшло вже багато часу, і «Женька» помітно підросла, перетворившись з навіженого підлітка в красиву молоду жінку. Як пише Politeka.net, актриса поділилася в Instagram новими фото, на яких показала свою чуттєву сторону.

На чорно-білих знімках Кошмал позує в довгій сукні на тонких бретельках. Її глибоке декольте підкреслює форми актриси, яка не стала надягати ліфчик під таке вбрання. Кошмал на знімках показує себе в томних позах, вигинаючись і витягаючи руки.

Шанувальники актриси прийшли в захват від її нових знімків.

"ви дуже красива", "блін так змінилася, в Сватах всі серії напам'ять знаю, всі твої слова зухвалі повторюю, особливо "ну так ну так яке тіло такий і хранитель", "дід, а можна прохання ти мені підручничек не замусоль а то мені ще його в бібліотеку здавати", "ти найкраща", "вогонь", "Ой, ну ти - диво кожна фотографія - шедевр. Є в них особлива енергетика", "найулюбленіша актриса", "мила чарівна чарівність", - пишуть люди.

Нагадаємо, Женьки зі "Сватів" більше немає: Анна Кошмал вразила вульгарним видом на зйомках "Папіка".

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" блиснула спокусливими вигинами в тонкій шовковій сукні.

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