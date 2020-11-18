Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, похвалилася сяючим бюстом
Красуня все життя мріяла стати моделлю і навіть у 20 років взяла участь в конкурсі Міс Пенсільванія, проте не дійшла навіть до півфіналу, пише Politeka.net.
Красуня освоювала різні професії, поки все-таки не прославилася в соцмережах, завдяки свої знімкам. Зараз зірка, в основному, рекламує нижню білизну і купальники.
Нещодавно модель вирішила похвалитися в сторіс і макіяжем, який їй зробили професіонали.
Ебі записала себе ближче, щоб показати детально свій макіяж.
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На повіках були майже невидимі тіні, а губи підкреслила рожева помада.
Крім цього було додано сяйво на грудях красуні. Ебі позувала в топі з відвертим декольте, з якого випирали принади, сяючі від хайлайтера. Тим самим бюст привертав ще більше уваги до себе. Так і хочеться сказати: "Ого, які великі".
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала в одних колготках, прикриваючи рукою оголений бюст, а на другому - демонструвала форми в білосніжному корсеті і панчохах.
Обидва фото були зроблені на ліжку. Зірка попросила вибрати кращий з цих знімків.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд одягла білосніжний топік на ґудзиках, які розстебнула. Великий бюст ледь не вистрибував з вбрання, а спокусливості додавав той факт, що красуня була без білизни.
Ретчфорд також одягла обтягуючі лосини леопардового забарвлення, що підкреслили струнку талію і красиві ніжки.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
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