Український телеведучий Дмитро Комаров розповів, як зрадів поповненню в родині

У цей день, 17 листопада, народилися близнюки Ангеліна і Микола - найрідніші люди для зірки програми "Світ навіворит", передає Politeka.net. Дмитро Комаров поділився зворушливою сімейною історією і показав фото малюків в мікроблозі "Instagram".

"Як і будь-яка дитина, в дитинстві я обожнював подарунки. І просив їх)) в якийсь момент я почав наполегливо просити маму і тата "блатика і сетличку" ("Р" я до роботи з логопедом не вимовляв)",-пише телеведучий. - "Коли мені виповнилося 6, моя мрія збулася. Мама народила. Спочатку сестричку. Через 10 хвилин - братика. Здивовані були всі, крім мене: я ж просив братика і сестричку".

Дмитро Комаров зізнався, що чекав з пологового будинку вже дорослих брата і сестру, а тому спочатку засмутився. Однак незабаром він навчився доглядати за діточками, названими на честь бабусі і дідуся: купати, укладати спати, вигулювати. Зараз Діма дуже вдячний батькам за такий подарунок і вважає брата з сестрою своїми кращими друзями. Вони досі добре спілкуються і обговорюють життєві проблеми.

Дмитро Комаров привітав родичів, яким сьогодні виповнився 31 рік:

"Я десь дуже далеко. Але ми завжди разом, навіть на відстані. З днем народження, дорогі @komarova_angelina та @kol_yan Дякую за "подарунок", дорогі батьки".

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