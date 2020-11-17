Чоловік відомої української виконавиці Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вразив одкровеннями про особисте життя

Як повідомляє Politeka, знаменитість в інтерв'ю для YouTube-каналу Руслана Кузнєцова детально розповів про свій перший інтимний досвід і найстрашніше в житті побачення.

Зокрема, Володимир розповів, як зустрічався з однією дівчиною через те, що відчував до неї страх, так як ця дівчина, будучи хокейним воротарем, була набагато сильніше його фізично.

"Я не міг їй відмовити в симпатії. Побачення пройшло в страху. Я був дуже чемний і ввічливий. Ми довго гуляли, але не цілувалися, я обіймав її, вона була ще й вище. Я ретирувався з поля битви і більше не з'являвся", – згадує Дантес.

А перший інтим у зірки, який стався, коли Володимиру було 20 років, викликає у знаменитості лише приємні спогади.

"Дівчинку звали Камілла. Прекрасна дівчинка. Ми довго зустрічалися і я сильно переживав. Я був активним хлопцем у плані розмов, я знав, як доглядати. Але у мене була травма, коли мені відмовила дівчинка в грубій формі, сказала, що мене не любила. Я знав, що відбудеться днями довгоочікуваний секс. Я дуже нервував. І все сталося. Це було по любові, якось так круто", - розговорився Дантес.

Раніше ми повідомляли, що Надя Дорофєєва у відвертому вбранні продемонструвала ідеальне тіло в повітрі.

Особливу увагу приковує до себе оригінальне вбрання зірки. На ній кремовий боді, високі коричневі чоботи, а також обтягуючі штани, які при цьому залишають її сідниці відкритими. Доповнюють зухвалий образ численні ремінці, які оперізують тіло співачки.

Варто відзначити, що перед запуском сольної кар'єри Надя вирішила змінити імідж, тому на нових кадрах вона з'являється вже блондинкою.

Нагадаємо, загадкова Дорофєєва відчинила куртку і засмущала полум'яним чином: "Надька спалює позитиву".

Як повідомляла Politeka, пекуча Дорофєєва без сорому здалася в нижній білизні, Віру Брежнєву аж прорвало.

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