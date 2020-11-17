Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує хвалитися відпочинком на Мальдівах

Нові знімки зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

За словами балерини, вона продовжує відкривати для себе нові місця для відпочинку на Мальдівах, де розташовані розкішні вілли з басейнами.

З цієї нагоди Анастасія Волочкова не змогла встояти і виставила в мікроблозі нескромне фото, на якому вона позує в одному купальнику, роблячи акцент на своєму бюсті.

"Світанок.. Я дуже люблю відкривати нові місця для мого відпочинку.. Цей Мальдівський досить новий острів, мабуть, найкращий з усіх 15-ти, на яких я бувала. Вілли з басейнами дуже комфортні. Сервіс неперевершений!",- підписала вона чергове фото.

Для другого знімка Анастасія Волочкова позбулася нижньої білизни і вирішила позувати в одному халаті на ліжку в готельному номері.

Звично задерши ноги, скандальна балерина "показала", як починається ранок на Мальдівах.

"Прекрасний мальдівський ранок потроначинається з краси і гостинності чарівного острова, на якому ми опинилися з коханим", - додала вона в мікроблозі.

Варто відзначити, що Анастасія Волочкова знову закрила можливість коментувати публікації в Instagram після чергової хвилі хейта з боку користувачів.

Раніше ми розповідали, що Анастасія Волочкова зганьбилася на Мальдівах в безглуздому вбранні.

Так, цього разу зірка постала в Білій маєчці, накинувши зверху кофту і в міні-шортиках. Артистка взула шльопанці зі штучними квітами. Балерина виставила вперед ніжку, хвалячись стрункістю.

За 40 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків. Користувачі Мережі не змогли залишити коментарі. Адже артистка відключила цю можливість.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня