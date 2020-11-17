Долар несподівано зачаївся, НБУ заінтригував новим курсом валют: чого чекати від гривні

Курс валют в Україні 17 листопада застигне в дивній позі, гривня буквально «паралізує» долар, хоча і пропустить удари від євро.

Наприклад, вчора сто доларів обійшлися б вам в 2811,58 грн. До середини минулого дня ситуація змінилася мінімально: 2811,09 грн. А на ранок НБУ прогнозує падіння всього на 0,38 копійок за банкноту з Бенджаміном Франкліном.

Євро навпаки, скористається моментом і трохи подорожчає. Йдеться про 2,92 пункти.

Курс валют в Україні 17 листопада буде таким:

100 доларів – 2811,2 грн;

100 євро - 3324,1 грн.

Українців попередили про перерахунок пенсій і надбавок, важливе повідомлення Кабміну: "у грудні підвищення…"

Чиновники з Міністерства соціальної політики України розповіли про плани перерахувати пенсії громадян.

Про це розповів радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.

Так, підвищення виплат чекає тих, у кого розмір пенсії залежить від рівня прожиткового мінімуму. Як відомо, в грудні він буде підвищений до 1769 гривень.

«У грудні підвищення прожиткового мінімуму з 1712 до 1769 грн і, відповідно, та категорія, яка підвищення отримала у вересні-місяці, вона не підпадає під це підвищення в грудні, тому що це ті, хто має менше стаж», - зазначив він.

Також Шамбір розповів, що якщо в українця пенсійного віку є надбавка до основної виплати, її розмір також буде переглянутий.

Українцям масово повертають гроші з банків, кому покладаються виплати: "відшкодування на суму..."

Українцям повернули сотні мільйонів гривень, які лежали на рахунках банків, що розорилися

За 2020 рік скарбники ліквідували 48 банків і продовжують аналогічну процедуру по ще 48 кредитних організаціях. За даними, опублікованими на сайті Фонду гарантування вкладів, станом на 1 листопада в Україні налічується 73 діючих Банки.

На початку місяця ФГВФО акумулював 15 777,1 мільйона гривень, від регулярного збору з січня по жовтень надійшло більше чотирьох мільйонів гривень. Як повідомила прес-служба, вкладникам підконтрольних банків вже компенсували значні суми і продовжують повертати гроші:

"У жовтні 2020 виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що знаходяться в управлінні Фонду, склала 155,5 гривень. Всього за січень-жовтень 2020 вкладники отримали відшкодування на загальну суму 347,0 мільйонів гривень".

Президент Вірменії виступив за відставку уряду Пашиняна

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Про це повідомило агентство News.am, посилаючись на відеозвернення вірменського президента до народу.

За словами Саркісяна, він провів зустрічі з парламентськими силами, громадськими групами, а також телефонні розмови з представниками діаспори. Абсолютна більшість учасників зустрічей погодилися з тим, що Вірменії потрібна відставка уряду і дострокові парламентські вибори.

Про відставку Пашиняна заговорили після того, як він підписав угоду про завершення війни в Нагірному Карабасі, що фактично було капітуляцією Вірменії.

Нагадавши, Росія обдурила Азербайджан, в Держдумі зробили огидне визнання.

Як повідомляла Politeka начальник" миротворців " Карабаху засвітився на Донбасі.

Також Politeka писала, що Вірменський військовий вилаявся на російських "миротворців".