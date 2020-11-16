Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова засвітила фрагмент відпочинку на Мальдівах зі своїм загадковим коханцем

Як відомо, вже більше року балерина зустрічається з якимось бізнесменом, ім'я якого вона відмовляється називати. У себе в Instagram Волочкова написала, що вирушила на розкішний курорт зі своїм коханим, і поділилася відповідними кадрами, пише Politeka.net.

Так, на відео балерина показала, як місцеві жителі зустрічають її біля входу в готель. Кілька працівників зібралися, щоб зустріти нових постояльців під звуки традиційних інструментів. Незважаючи на те, що їх дії виглядають досить байдуже, Волочкова прийшла в захват від цього прийому, назвавши його «неймовірним».

"Яка тепла і приємна зустріч мене на Мальдівському острові! Ми з коханим прилетіли відпочити, втікши від усіх! Такий зворушливий прийом!!! Дощик нас зустрів.. Але ми так відпочили і поспали!!! І поплавали!", - написала балерина.

Варто відзначити, що на відео вона з'являється в пляжному довгій сукні з леопардовим принтом і в босоніжках на високій платформі.

Крім того, незважаючи на згадку коханого в тексті, на відео його ніде не видно. Втім, за кадром можна почути голос чоловіка. Відзначимо, що кілька місяців тому Волочкова заявила, що її коханий зіграє з нею розкішне весілля, але чомусь цього не сталося в обіцяний термін.

Додамо, що передплатники Волочкової не змогли прокоментувати відео, адже вона вже давно відключила коментарі через постійний негативу.

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