Відомий український режисер Леонід Садовський помер у лікарні після жорстокого нападу
Як повідомляє видання Харків Times з посиланням на колег Садовського, його серце зупинилося в понеділок, 16 листопада. Режисерові був 71 рік.
Причиною смерті Садовського стали численні травми, які він отримав в результаті нападу. 14 листопада режисера жорстоко побили, коли він пізно ввечері повертався додому з аптеки. Через сильні удари невідомим тупим предметом по голові Садовський отримав серйозні черепно-мозкові травми.
Режисера доставили в лікарню, де йому довелося перенести операцію. Однак, незважаючи на старання лікарів, врятувати Садовського так і не вдалося.
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Відомо, що за фактом нападу на режисера відкрито кримінальне провадження. Однак поліція поки не знайшла нападників. Причини нападу поки також не ясні. Злочинцям загрожує до 8 років в'язниці.
Садовський народився 1 серпня 1949 року в місті Єнакієве Донецької області. Він був головним режисером Харківського театру для дітей та юнацтва. Останні роки режисер був завкафедрою акторської майстерності в Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського.
Раніше ми писали, що 1 листопада помер український актор Олександр Немченко. Цю інформацію підтвердила прес-служба Вінницького академічного театру ім. Миколи Садовського, де понад 10 років працював актор.
"Вчора весь день плакала природа, тихо і сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця", - говорилося в повідомленні.
Нагадаэмо, зупинилося серце знаменитого українського актора, був унікальним.
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