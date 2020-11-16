Відомий український режисер Леонід Садовський помер у лікарні після жорстокого нападу

Як повідомляє видання Харків Times з посиланням на колег Садовського, його серце зупинилося в понеділок, 16 листопада. Режисерові був 71 рік.

Причиною смерті Садовського стали численні травми, які він отримав в результаті нападу. 14 листопада режисера жорстоко побили, коли він пізно ввечері повертався додому з аптеки. Через сильні удари невідомим тупим предметом по голові Садовський отримав серйозні черепно-мозкові травми.

Режисера доставили в лікарню, де йому довелося перенести операцію. Однак, незважаючи на старання лікарів, врятувати Садовського так і не вдалося.

Популярні новини зараз

Кіркоров показав домашній сніданок красуні-дочки, вигляд вражає: «Видно, що не бідуєте»

"Наречена" Харламова заткнула за пояс Волочкову своїм ідеальним шпагатом: "Як струна"

Купівля доларів заборонена, Нацбанк приголомшив рішенням: "Після посилення карантину..."

Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "Сподіваюся, Костянтин дав ляща цій кучерявій"
Показати ще

Відомо, що за фактом нападу на режисера відкрито кримінальне провадження. Однак поліція поки не знайшла нападників. Причини нападу поки також не ясні. Злочинцям загрожує до 8 років в'язниці.

Садовський народився 1 серпня 1949 року в місті Єнакієве Донецької області. Він був головним режисером Харківського театру для дітей та юнацтва. Останні роки режисер був завкафедрою акторської майстерності в Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського.

Раніше ми писали, що 1 листопада помер український актор Олександр Немченко. Цю інформацію підтвердила прес-служба Вінницького академічного театру ім. Миколи Садовського, де понад 10 років працював актор.

"Вчора весь день плакала природа, тихо і сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця", - говорилося в повідомленні.

Нагадаэмо, зупинилося серце знаменитого українського актора, був унікальним.

Як повідомляла Politeka, зупинилося серце легенди радянського кіно Армена Джигарханяна: "з ним пішла епоха".

Також Politeka писала, що пішов з життя легендарний Михайло Жванецький: перші подробиці трагедії.