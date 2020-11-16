Відомий український режисер Леонід Садовський помер у лікарні після жорстокого нападу

Як повідомляє видання Харків Times з посиланням на колег Садовського, його серце зупинилося в понеділок, 16 листопада. Режисерові був 71 рік.

Причиною смерті Садовського стали численні травми, які він отримав в результаті нападу. 14 листопада режисера жорстоко побили, коли він пізно ввечері повертався додому з аптеки. Через сильні удари невідомим тупим предметом по голові Садовський отримав серйозні черепно-мозкові травми.

Режисера доставили в лікарню, де йому довелося перенести операцію. Однак, незважаючи на старання лікарів, врятувати Садовського так і не вдалося.

Відомо, що за фактом нападу на режисера відкрито кримінальне провадження. Однак поліція поки не знайшла нападників. Причини нападу поки також не ясні. Злочинцям загрожує до 8 років в'язниці.

Садовський народився 1 серпня 1949 року в місті Єнакієве Донецької області. Він був головним режисером Харківського театру для дітей та юнацтва. Останні роки режисер був завкафедрою акторської майстерності в Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського.

Раніше ми писали, що 1 листопада помер український актор Олександр Немченко. Цю інформацію підтвердила прес-служба Вінницького академічного театру ім. Миколи Садовського, де понад 10 років працював актор.

"Вчора весь день плакала природа, тихо і сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця", - говорилося в повідомленні.

Нагадаэмо, зупинилося серце знаменитого українського актора, був унікальним.

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