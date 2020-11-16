Популярна українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася розкішною фігурою, примірявши вбрання в сітку

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Я, як завжди, не витримала і вирішила радувати вас класними подарунками прямо зараз...» - розповідає вона.

Уточнимо, що на кадрах Астаф'єва позує в наряді в сітку, демонструючи пружні форми на повний зріст. При цьому образ знаменитість доповнила кучерявим волоссям. Шанувальники буквально "вибухнули" від побаченого.

"Красуня і все!", "ммм, мілота», «дуже мило виглядаєш, Даша», «дивився в очі, чесно», «справжній топ», "красоточка", - пишуть вони.

Звернемо увагу, що серед прокоментували кадр була й українська фотограф Соня Плакидюк, яка написала:»Моя буба".

До цього ми писали, що українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва влаштувала жарку примірку кращих чином.

Даша вирішила показати на своїй сторінці в Instagram палкі образи в спеціальному відео. За словами співачки, вона обожнює надихаючі інтерв'ю, саме ті, які змушують приймати одні з найважливіших рішень в житті. Саме тому їй подобається дізнаватися щось нове.

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