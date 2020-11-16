Відома фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк покрасувалася перед камерою у відвертому образі зайчика
Напередодні нового випуску шоу Плакидюк записала коротке відео, в якому показала свою кокетливу сторону. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.
На кадрах Соня постає перед глядачами в образі спокусливого зайчика Plaboy. Вона одягнена в чорний корсет і дуже короткі шорти, більше нагадують труси. Її образ доповнюють чорні колготи, метелик на шиї і, звичайно ж, заячі вушка і хвостик.
Модель спокусливо крутиться перед камерою, демонструючи свою фігуру з усіх ракурсів.
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"Ви там не забули, що рівно через годину ми всі разом включаємо Новий канал і дивимося нову серію. Мій хвостик аж тремтить в передчутті дуже пристрасної серії. А твій?",- написала Плакидюк.
Її шанувальники тут же відреагували на відео.
"Соня)) мій улюблений образ обожнюю!", "Не інакше Бріджит Джонс", "Зайка", "Стриг-Скок", "Залипательно", "нереальна", "Боже, яка зайка", "вкрала моє серце", "яке солодке зайченя", "кожен образ це потрапляння в сердечко", "Ну цукерка просто!", "Якщо жінка шикарна, то виглядає приголомшливо і руденькою і біленькою і навіть зайчиком", "Воуууу..... це крутіше ніж плейбой", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" позбулася штанів, залишившись в одних панчохах: "Побачиш і не таке...".
Як повідомляла Politeka, розпусниця Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в сітчастих колготках побешкетувала з батогом.
Також Politeka писала, що розпусна Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в наряді в сітку розставила ноги перед камерою.