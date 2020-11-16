Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала бурхливі танці на сцені в прозорому костюмі з блискітками

Популярна артистка жодного дня не може прожити без тренувань. Навіть у свій день народження зірка може піти в спортзал, щоб займатися і не втрачати форму. За словами Лопес, вона буває дуже лінива, але коли розуміє, що зусилля варті її енергії, вона починає все спочатку.

51-річна знаменитість не соромиться влаштовувати на сцені справжню пожежу, адже вона займається латинськими танцями з підліткового віку і також не уявляє себе без них. Найбільше Лопес подобається інтригувати витівками прямо на сцені під час виконання нових пісень.

Зірка приміряє практично прозорі костюми і пускається в танок, не шкодуючи ніяких сил, щоб викластися на повну. Один виступ зірки може обійтися в кілька сотень тисяч, тому Лопес не лінується навіть під час епізодичних появ на заходах. Як видно в ролику, Лопес воліє як і раніше відкриті танці і» веде» партнера " сама, професійно виконуючи партію.

Ми також писали, що в мережі кожен день обговорюють план харчування знаменитості, яка славиться підтягнутою формою.

Дієтолог Лопес зазначає в свою чергу, що незважаючи на досить суворі обмеження в харчуванні, артистка дозволяє собі їсти солодке раз на тиждень. Її улюблені десерти-морозиво з шоколадною крихтою, вівсяні печива з шоколадом і просто чистий шоколад. В іншому Дженніфер дотримується правил здорового харчування.

Як видно на фото, представлених на фан-акаунті, артистці є що показати. Вона виглядає років на двадцять молодше і навіть в простому купальнику і без фотошопу може здивувати публіку сяючим виглядом.

"Треба милуватися кожен день😙; може нам ця фотографія 10х сподобається ???; вона знову сяє, як неймовірна зірка✨ 🔥; давай Громова королева !! удачі !! # голос; Давай вести себе шумно !!! 💙 пагорби так вдало лягли, ловіть щелепу, панове поддерж; ми 💯 підтримуємо це повідомлення, ви прекрасні!; так пишаюся тобою, мама🗳 💙; Америка повинна прокинутися!; Давай голосно скажемо королева👑 🗳».

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