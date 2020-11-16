Відома українська співачка Камалія після довгої хвороби і лікування в Німеччині поділилася своїм радісним досягненням

43-річна виконавиця разом з усією родиною не так давно перехворіла китайським вірусом. Після цього її чоловік, 65-річний мільярдер Мохаммад Захур вирішив, що їм потрібно обстежитися в німецькій клініці і пройти необхідні оздоровчі процедури.

Втім, судячи з нового посту в Instagram зірки, після цього вона вже повернулася в Україну і справи у неї налагодилися. Так, Камалія похвалилася відкриттям власної кав'ярні.

В якості підтвердження своїх слів вона поділилася фотографією, на якій показала, як чоловік вітає її з цим досягненням. На фото співачка позує з чоловіком, який приобнімает її і вручає розкішний букет квітів. Сама Камалія при цьому стоїть в чорній водолазці і стильному хутряному комірі.

"Спасибі, дорогий Захур, за ці квіти і привітання з нагоди відкриття моєї кав'ярні", - подякувала чоловікові зірка.

Її шанувальники активно коментують пост.

"Розумничка бажаємо удачі", "Супер пара", "процвітання вам", "Мої привітання", "вітаю красиву щасливу пару, і удачі у всіх починаннях!", "Супер! Так тримати! Побільше таких чоловіків і таких сімейних пар!", "У непростий час відкрилися", - пишуть люди.

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