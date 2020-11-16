У зв'язку з тим, що в грудні поточного року в Україні підвищиться прожитковий мінімум, зарплати бюджетникам перерахують

Як інформує Politeka, посилаючись на Обозреватель, за законодавством мінімальний тарифний оклад не може бути нижчим, ніж прожитковий мінімум для працездатних громадян.

На сьогодні перша тарифна ставка у бюджетників становить 2225 гривень. З січня наступного року вона не може бути меншою за 2270 гривень.

В даному випадку мова йде лише про оклади. Крім нього, українці можуть мати додаткові надбавки за інтенсивність праці, стаж і т. п.

Ось як повинні змінитися з січня 2021-го деякі оклади:

11-а тарифна ставка: сьогодні-4383 грн, з січня - не менше 4472 грн;

15-та: зараз 5740 грн, має бути з січня не менше 5857 грн;

24-А ставка: на сьогоднішній день 9701 грн, з січня 2021-го не нижче 9897 грн.

Раніше ми повідомляли, що з 2021 року в Україні різко збільшиться стаж, необхідний для виходу на пенсію. Постанова Кабміну №1098 передбачає кілька способів добрати відсутні роки. Прес-служба Пенсійного фонду на офіційному сайті розповіла, що потрібно для цього зробити.

З 2021 року для виходу на пенсію в 60 років українцям знадобиться вже не 27, а 28 років трудового стажу. Для 63-річних норма становить від 18 до 28 років, а для 65 - річних-від 15 до 18 років.

Нагадаємо, що зарплати і пенсії в Україні зростуть в два рази, Шмигаль озвучив терміни: коли заживемо

Як повідомляла Politeka, видача кредитів по-новому, які зміни підготували українцям: "не більше однієї мінімальної зарплати..."

Також Politeka писала про нових виплатах для українців: кого торкнеться рішення Ради « " Прописана можливість…»