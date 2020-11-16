Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров зачарував стильним виглядом на сцені

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому постав у розкішному концертному костюмі. Артист стояв на сцені, показуючи, що зал порожній. Це фото він вирішив приурочити до чергової заборони на проведення концертів і різних премій.

"Мене гріє народна любов і я вдячний своєму глядачеві за довіру, підтримку і любов. Всі головні рейтинги країни оголосили, кого слухає країна і кому довіряє. Для мене це найцінніше визнання і нагорода", - підписав фото артист, додавши рейтинги, в яких він фігурує на перших місцях.

Як стало відомо зі свіжих соцопитувань, Кіркоров став лідером думки для покоління Z (людей, що народилися в 2000-2006 роках). Він очолив рейтинг зірок, яким довіряють найбільше. Крім цього, в топ - 5 увійшли такі зірки як Ксенія Собчак і Ольга Бузова.

У коментарях поп-короля привітали з успіхом.

"Наш улюблений артист і людина! У наших серцях ви завжди перший! Завжди самий-самий! Абсолютно не дивно, що і інші люди теж розуміють це!", "Вітаю Вас Пилип Бедросович!", "Ви Розумничка Філіп!", "Філіп! Будемо сподіватися, що пандемія скоро закінчиться!", "Ви легенда!", "Серед чоловіків-виконавців тільки ви найкращий", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Кіркоров з коханцем Бузової похвалилися розкішшю і голосно зганьбилися: "колгосп не сховаєш навіть за...".

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