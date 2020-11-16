37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка зіграла у фільмах студії "Квартал 95", вразила виглядом в купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фрагмент відео з нового фільму. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"Моя героїня - це чуйна, ніжна, сентиментальна дівчина, здається, що здатна зрозуміти кожного. Така відчайдушна доброта. Мені дуже хотілося не піти в образ суворої холодної "Снігової королеви" в погонах. Це було б занадто прямолінійно, очевидно, тривіально. Тому дуже сподіваюся, що мої зусилля і завдання режисера втілилися», – розповіла Світлана Ходченкова.

На опублікованому фрагменті героїня Ходченкової знімає легкий халат і капелюх, а потім, залишившись в одному червоному купальнику, прямує до басейну. При цьому, що знаходяться поруч чоловіки дивляться їй услід з відкритими ротами, не в змозі вимовити і слово.

"Світлана, це одна з кращих ваших ролей", "фільм дуже цікавий!І Ви там інша!!!!🔥 🔥 🔥 ", "Безумовно, все вийшло 👍 а яка гра очима, коли ваша героїня читає вірш сина👋 👋 👋", "з великим задоволенням дивлюся кожну серію! Настільки жива героїня! Ви-приголомшлива актриса!", "Світлана ви просто чудові в цьому серіалі) ви завжди різна) справжня актриса)», "Світлана ви просто прекрасні в цьому серіалі) ви завжди різна) справжня актриса)», "Світлана тут, ух, спека😆🔥" - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова потрясла формами в червоному ТОПі без білизни: "Шикарна!".

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