Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка похвалилася хижою красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ірина Монатік опублікувала фото з нової зйомки, на якій вона абсолютно була на себе не схожа. Ірина позувала в чорному костюмі, кофту від якого вона сміливо відкрила. Під кофтиною знаходилася білизна або корсет бежевого відтінку, який ледь виднівся на фото.

"Зі стартом нового робочого тижня, дорогі друзі! понеділок і нехай всіх нас супроводжує удача", - підписала фото красуня.

За чотири години пост жінки зібрав майже 3 тисячі лайків. Не змогла стримати емоцій і відписалася під постом українська співачка Віра Брежнєва, яка влітку 2020 року записала успішний хіт з Монатіком. У коментарях Ірині залишили масу приємних слів.

"Прекрасна", «яка любов», «неймовірно красива», «Вау», "чудова", "і вам відмінного і продуктивного тижня!", "Вогонь", "чудово виглядаєте!", "Шикарне фото! Бомба", «красива дуже», "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ірина та Дмитро разом вже багато років. Жінка народила артисту двох синів. У численних інтерв'ю Монатік розповідав, що Ірина найкраща жінка не планеті, оскільки вірила і підтримувала його на старті кар'єри.

Нагадаємо, що Ірина Монатік засліпила формами на відпочинку в Туреччині:"карколомна дама".

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