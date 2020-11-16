Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка похвалилася хижою красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ірина Монатік опублікувала фото з нової зйомки, на якій вона абсолютно була на себе не схожа. Ірина позувала в чорному костюмі, кофту від якого вона сміливо відкрила. Під кофтиною знаходилася білизна або корсет бежевого відтінку, який ледь виднівся на фото.

Дмитро Монатік, дружина, Ірина Демічева

"Зі стартом нового робочого тижня, дорогі друзі! понеділок і нехай всіх нас супроводжує удача", - підписала фото красуня.

За чотири години пост жінки зібрав майже 3 тисячі лайків. Не змогла стримати емоцій і відписалася під постом українська співачка Віра Брежнєва, яка влітку 2020 року записала успішний хіт з Монатіком. У коментарях Ірині залишили масу приємних слів.

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"Прекрасна", «яка любов», «неймовірно красива», «Вау», "чудова", "і вам відмінного і продуктивного тижня!", "Вогонь", "чудово виглядаєте!", "Шикарне фото! Бомба", «красива дуже», "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ірина та Дмитро разом вже багато років. Жінка народила артисту двох синів. У численних інтерв'ю Монатік розповідав, що Ірина найкраща жінка не планеті, оскільки вірила і підтримувала його на старті кар'єри.

Нагадаємо, що Ірина Монатік засліпила формами на відпочинку в Туреччині:"карколомна дама".

Як повідомляла Politeka, розпалений Монатік публічно зробив коханій жінці пропозицію: "Вау!".

Також Politeka писала, що Монатік змінив зовнішність заради слави, в мережі показали фото: «Вся кар'єра після цього пішла вгору».