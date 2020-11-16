Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка є суддею шоу "Танці з зірками", отримала по заслугах

Як передає Politeka.net, на останньому ефірі шоу судді танцювали з учасниками, які пройшли до чвертьфіналу. Катерині дістався екс-футболіст Сергій Мельник, з яким вона станцювала балет.

Після виступу інші судді шоу стали коментувати виступ. Білоруський актор Павло Вишняков, який став запрошеним суддею, вирішив пригадати Каті всі колючі коментарі і занижені оцінки.

"Ну що ж, я дочекався. Катерина, ваші па, а точніше всі ті матюки, якими ви постійно лаєте людей на паркеті, були чудові. Але, я б вам рекомендував, коли ви йдете вперед, трохи піднімати голову вгору, давати дихання і проводжати поглядом свої рухи", - колко зазначив актор.

Крім цього, він подарував Каті щітку для взуття, пародіюючи її подарунки, які вона робить учасникам шоу.

Варто відзначити, що глядачам не дуже сподобався випад Вишнякова.

"Вишняков щось багато вимахується, ніби все життя танцями займається", "хто там в минулому ефірі говорив що це Мішина уявила себе головною суддею?) Отримуйте Вишнякова", "Павло звичайно перегинає роль судді", - пишуть обурені глядачі.

Нагадаємо, що Кухар поніжилася на дивані і показала бюст з вдалого ракурсу: "Ох вже ця Катерина".

Як повідомляла Politeka, Кухар спантеличила особливим ставленням до Ткача з "Квартал 95": фото ніжностей.

Також Politeka писала, що Кухар посвітила формами в незвичайному декольте, заінтригувавши українців: «у передчутті...».