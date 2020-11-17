Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала пишні форми з несподіваного ракурсу

Популярна модель намагається показувати тільки найсміливіші і яскраві образи в білизні. Так як вона рекламує його у себе на сторінці в Instagram, Ебі не скромничає з вибором нарядів і не приховує гідності свого тіла. Дівчина може похвалитися засмаглими формами без найменшого сорому, проте не роздягається на камеру, завжди залишаючись в білизні, яку представляє.

В її профілі досить багато самих різних кадрів, але найпопулярнішими залишаються непрофесійні фото, зокрема, Селфі Ретчфорд. На одному з таких кадрів вона показала бюст у всій красі, повернувшись до об'єктиву і вип'ятивши той вперед в модному синій білизні з тонкими лямками-стрічками.

"Боже, найпрекрасніша дівчина, яку я коли-небудь бачив, я люблю тебе; якщо вам потрібно, щоб хтось змастив вас на знімальному майданчику, дайте мені знати, я надішлю своє резюме; Господи, помилуй; ти коли-небудь була танцюристом?; Королева. Блін ти така красива і гаряча; смакота 😋; Гей, я так рано, Привіт; таке красиве тіло, як завжди😍 🤫; вона потребує тільки в поклонінні».

Ми також писали, що Ретчфорд почала займатися роботою моделі лише після того, як зрозуміла, що завдяки своїй красі вона може домогтися більшого успіху, ніж на простих підробітках. За досить короткий термін дівчині вдалося стати популярною і прославитися своїми фото в Instagram.

На одному з пікантних кадрів Ебі продемонструвала засмаглі форми у всій красі. Вона одягла напівпрозорий топ із зав'язками на бюсті, який прикрив її груди лише частково. А також білизна, зроблена з сріблястих блискіток.

Стільки ж фото, на якому модель не стала приховувати достоїнств, не залишив фанатів байдужими:

"Із задоволенням робиш це для нас😍 🔥❤️; так, я згоден, це шикарно; така шикарна дівчинка😍 😍 😍 😍; ти занадто красива❤️❤️😍 😍; вау, круто, завжди шикарно; красиво 👸 ❤ ️ ❤ ️ muuaaa💋 💋».

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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