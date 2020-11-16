Літні українці зможуть отримати виплати, навіть якщо не напрацювали необхідний стаж для пенсії

Як повідомляє Politeka.net, таку соціальну допомогу надаватимуть лише до кінця 2020 року. Про це йдеться в постанові Кабміну №1098, який прийняли одночасно із запуском пенсійної реформи ще в 2017 році, передає "Обозреватель".

За законом, в даний час українцям для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати трудовий стаж не менше 27 років. Якщо не вистачає до 10 років стажу - доведеться чекати до 63 років, а з 65-ти можна піти на заслужений відпочинок при наявності 15-17 років. Якщо ж у громадянина є мінімум 15 років трудового стажу, але його не вистачає для отримання пенсії з 60 років, йому покладаються спеціальні виплати.

Їх продовжать виплачувати в грудні, проте вже з січня 2021 року таких людей залишать без фінансової допомоги. Справа в тому, що закінчується термін перехідного періоду, зазначений в постанові Кабміну.

Спеціальна пенсія для тих, кому не вистачає стажу, компенсує різницю між доходами людини і прожитковим мінімумом для непрацездатних, який зараз становить 1712 гривень. Відповідно, якщо українець отримує менше зазначеної суми, держава заплатить залишок з бюджету, а якщо у нього немає ніяких доходів - видадуть мінімум в повному розмірі.

Варто відзначити, що спеціальна допомога не покладається літнім людям, у яких є житлоплощу більше 21 квадратного метра на людину плюс 10,5 квартра на сім'ю або два автомобілі (мотоцикл теж рахується).

Раніше стало відомо, що з 2021 року подорожчає купівля трудового стажу. Вже в січні замість 24 937 українцям доведеться платити по 31 680 гривень за кожен рік.

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